بلمسة حاسمة.. حمدي فتحي يقود الوكرة لفوز قاتل على الدحيل في دوري قطر

قاد لاعب الوسط المصري حمدي فتحي فريق الوكرة لانتصار قاتل، بنتيجة 3-2، على حساب مضيفه الدحيل، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "عبدالله بن خليفة"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مسابقة دوري نجوم قطر.

وأحرز يوسف أيمن الهدف الأول للدحيل في الدقيقة السابعة، وعدل جيلسون دالا للوكرة في الدقيقة الـ27 بعد تمريرة حاسمة من حمدي فتحي.

وأضاف النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الثاني لأصحاب الأرض فى الوقت الضائع من الشوط الأول، من علامة الجزاء، وعدل عمر على للضيوف في الدقيقة الـ74.

ثم خطف المصري حمدي فتحي هدف الفوز القاتل للنواخذه فى الدقيقة الـ77 من تسديدة صاروخية بعد أسيست من ديلسون دالا.

وقدم حمدي فتحي أداءً مميزًا في المباراة، حيث كان صاحب اللمسة الحاسمة في هدفي فريقه، الأول الذي أحرزه جيلسون دالا في الدقيقة الـ27، والثاني الذي أحرزه بنفسه في الدقيقة الـ77.

وبهذه النتيجة، يقفز الوكرة لوصافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن السد صاحب الصدارة، بينما تجمد رصيد الدحيل عند النقطة رقم 17 في المركز الخامس.