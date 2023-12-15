ماكرون يهنىء زيلينسكي بعد قرار الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء أمس الخميس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتهنئته بعد قرار المجلس الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا.

ويعد هذا القرار الذي سعت فرنسا من أجله "ردًا منطقيًا وعادلًا وضروريًا لتطلعات الشعب الأوكراني وللإصلاحات التي قامت بها أوكرانيا بعزم وإصرار كبير، على الرغم من الحرب التي شنتها روسيا"، وفقا لبيان الرئاسة الفرنسية.

وأضافت أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني، وستواصل دعم الإصلاحات التي ستتيح لكييف مواصلة المضي قدمًا في مسارها الأوروبي.

وقرر الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام إليه مع كل من أوكرانيا ومولدافيا، وفق ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل الخميس، في اليوم الأول من قمة لقادة دول التكتل ال27.

وأضاف ميشال عبر منصة إكس "إنها إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا".