إندونيسيا: نتحرك لإيواء الروهينجا بشكل مؤقت وندعو إلى التعاون الدولي

أفاد الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية في إندونيسيا، محفوظ إم دي، يوم الخميس، بأن حكومته تبذل جهودًا لإيواء الروهينجا بشكل مؤقت الذين وصلوا إلى البلاد، وتدعو إلى التعاون الدولي لإنهاء الصراع.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية إن الحكومة تقوم أيضًا بترتيب اجتماع مشترك مع ثلاث حكومات إقليمية لمناقشة توفير مأوى مؤقت للاجئين من الروهينجا.

وقال: "في الوقت الحالي، ندعو ثلاث مقاطعات من المحتمل أن تؤوي لاجئي الروهينجا هي آتشيه، وشمال سومطرة، ورياو إلى اجتماع لاتخاذ قرار بشأن مأوى مؤقت للاجئين.

وسيكون هذا مؤقتًا فقط من أجل الإنسانية ". وأكد أن الحكومة لن تستقبل اللاجئين إلا بشكل مؤقت، دون إهمال المصالح الوطنية لإندونيسيا، مشددًا على حقيقة أن بلاده تتمتع بالحق في رفض لاجئي الروهينجا لأن البلاد لم تصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وأضاف: "بموجب القانون الدولي، يحق لإندونيسيا طرد اللاجئين. لكن بما أن إندونيسيا تطبق الدبلوماسية الإنسانية، فإننا نستوعب أولئك الذين يبحثون عن ملجأ".