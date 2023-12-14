"العمليات المشتركة العراقية" تشيد بالتدريب الفرنسي لقوات مكافحة الإرهاب

استقبل قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، إيمانويل سلارس قائد القوات الفرنسية في الشرق الأوسط، يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في بغداد، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين، والتنسيق المشترك في إطار مكافحة الإرهاب.

ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، استقبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي في مكتبه بعد ظهر اليوم الخميس قائد القوات الفرنسية في الشرق الأوسط اللواء البحري إيمانويل سلارس يرافقه الملحق العسكري الفرنسي في بغداد .

ورحب المحمداوي بقائد القوات الفرنسية والملحق الفرنسي في بغداد، حيث جرى البحث في التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتوسيع آفاق تدريب القوات الأمنية العراقية والتنسيق في مجال مكافحة الارهاب، وأشاد المحمداوي في الاجتماع المشترك بالجهود الفرنسية في مجال تدريب الوحدات الصحراوية "القوات الخاصة" قوات جهاز مكافحة الارهاب.

وأضاف البيان، أن نائب قائد العمليات المشتركة نوه في الاجتماع بالتطور الكبير الذي طرأ على امكانات القوات الأمنية في مجال الاستعداد والجاهزية القتالية، وفي العمليات النوعية التي تنفذها القوات الأمنية في تقويض الأنشطة الإرهابية والقضاء عليها، وشل حركة العناصر الإرهابية، وبهذا تمثل هذه النوعية من المكاسب والانجازات الأمنية المتحققة علامات فارقة ومؤشرات بارزة في تطور القوات الأمنية ومهارتها في حماية واستقرار البلاد.

وأشار إلى أن اللقاء المشترك شهد تقديم الشكر والتقدير من نائب قائد العمليات المشتركة إلى الجمهورية الفرنسية لدورها ومواقفها الداعمة للعراق.