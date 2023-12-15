«الساحل التعليمي» يناقش استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية بقسم «المسالك البولية»

نظم قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي مؤتمره العلمي الرابع والعشرون تحت عنوان "استكشاف أخطاء الإجراءات الجراحية وعلاجها" بالتعاون مع جمعية جراحة المسالك البولية المصرية، تحت إشراف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل التعليمي.

ترأس المؤتمر أ.د محمد الأتربي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي، وذلك بالمدرج العلمي بالمستشفى، وضم المؤتمر نخبة من الاستشاريين والأساتذة في مجال تخصص جراحة المسالك البولية والتخصصات الطبية المختلفة من مختلف الجامعات والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات الطبية المختلفة.



أوضح الدكتور محمد الأتربي، أنه خلال فعاليات المؤتمر تم مناقشة العمليات والإجراءات التداخلية لجراحة المسالك البولية، وأيضا تداعيات الفحص الطبي لدى مرضى الكلى والمسالك البولية، ومناقشة بعض النواحي الأخلاقية الطبية الخاصة بالإجراءات الجراحية ومدى فعالية وأهمية الأخذ بها قبل وأثناء تلك الإجراءات والعمليات حرصا على صحة المريض.



كما ناقش المؤتمر الجديد فى سبل تجنب الأخطاء، والخطوات التى ينتج عنها الضرر، عن طريق إلقاء محاضرات وفتح مناقشات علمية مثمرة وبث حي مباشر وفيديوهات عمليات باستخدام المنظار الجراحى المرن وأحدث تقنيات الليزر فى تفتيت الحصوات.