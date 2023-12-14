الأشياء الأكثر بحثًا في جوجل خلال 25 عامًا.. صور

نشرت شركة جوجل فيديو عبر حسابها الرسمي على “يوتيوب” تستعرض فيها أشهر الأشياء بحثا وشهره في جوجل خلال الـ25 عاما الماضية، وتأسست شركة جوجل عام 1999، في مرآب سيارات بولاية كاليفورنيا، وكان أول اسم لها هو «Backrub»، وحاليًا تمتلك أكثر من 150 مكتباً في أكثر من 60 دولة، ويعمل لديها آلاف الموظفين في شتى أنحاء العالم.

فيما يلي أبرز الأشياء التي كانت أكثر بحثا في كافة مجالات الحياة طبقا لما لفتت له شركة “جوجل”:

1- المحطات التاريخية الأولى الأكثر بحثًا

أول خطوات لرائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج على سطح القمر، خلال مهمة باسم «أبولو 11» في يوليو 1969، ووصفها جوجل بـ«قفزة عملاقة للبشرية».

وإطلاق STS-7 الرحلة السابعة، في يونيو 1983، ضمن برنامج مكوك الفضاء لوكالة ناسا، حملت الرحلة خمسة من رواد الفضاء من بينهن سالي رايد أول رائد فضاء أمريكي من الإناث.

2- الأكثر بحثًا في المجال الرياضي

هدف كرستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم 2018، خلال مباراة جمعت بين فريقه البرتغال ونظيره إسبانيا، وكانت تلك المباراة تاريخية حيث سجل اللاعب هاتريك “إحراز اللاعب الواحد ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في رياضة كرة القدم” وأدى إلى تعادل فريقه مع إسبانيا، وعلّق المذيع الرياضي بمجرد تسديد رونالدو للهدف: «عبقري.. بالتأكيد عبقري».

3- الأكثر بحثًا بين لاعبي الكريكيت عالميًا

فيرات كولي، لاعب هندي لكركيت، وهو كابتن الفريق الوطني الهندي للكركيت، استطاع كولي الإطاحة بالممثل الهندي شاروخان من قائمة المشاهير الأكثر شعبية في الهند عام 2017.

4- الأكثر بحثًا في سلسلة أفلام بوكيمون اليابانية (مقتبسة عن ألعاب فيديو)

بيكاتشو هو أحد شخصيات البوكيمون المتعددة والأساسية بالميليل وهو من النوع الكهربائي.

5- شخصية بعمل سينمائي الأكثر بحثًا

أحد أبطال سلسلة أفلام الخيال هاري بوتر، الممثل البريطاني ألان ريكمان، الذي قدم شخصية البروفسور سيفيروس سناب.

وحصل ممثل ثان اسكتلندي بالسلسلة نفسها على الاهتمام العالمي وهو روبي كولترين، وقدم شخصية خيالية لساحر يدعى هاجريد.

6- شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة سيمبسون

هومر سيمبسون، شخصية وهمية تظهر في مسلسل الرسوم المتحركة، ويجسد صوت الشخصية الممثل دان كاستلانيتا.

7- الأفلام الأكثر بحثًا

حصلت على ذلك اللقب وحدها الأفلام الهندية رغم ظهور العديد من الأفلام العالمية فلم تتراجع مكانتها طوال 25 عامًا، ومن بين المشاهد التي استعرضتها جوجل خلال مقطع الفيديو، لقطات تعكس أدوار قدمها ممثل أفلام بوليوود الهندي شاروخان، الذي بدأ مشواره الفني في أواخر الثمانينات بظهوره في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية.

8- أكثر فرق الأغاني الصبيانية بحثًا

فرقة بي تي أس BTS، هم فرقة فتيان من كوريا الجنوبية مكونة من سبع أعضاء تأسست في سيؤول عام 2010.

9- الأكثر بحثًا بين فرق الأغاني للفتيات

فرقة بلاك بينك، وهي فرقة كورية جنوبية بدأت انطلاقتها بتاريخ 8 أغسطس عام 2016 وتتكون الفرقة من 4 عضوات هن: جيسو، جيني، روزي، ليسا.

10- أكثر أداء للمغنيين على المسرح بحثًا

المغنية الأمريكية بيونسيه، وهي حائزة على 32 جائزة جرامي والشخص الأكثر فوزًا في تاريخ الجائزة من بين جميع الموسيقيين والفنانين العالميين.

11- أكثر إيموجي بحثًا

يعتبر رمز القلب هو الأكثر استخدامًا.

12- أكثر دمية بحثًا

باربي، والتي عادت تتصدر مُحرك البحث جوجل بعد إطلاق فيلم Barbie، عامنا الحالي، وتدور أحداث الفيلم حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، تغادر عالمها وتنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها واستعادة جمالها والعودة إلى وطنها.

13- أكثر كاتب أغاني بحثًا

المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية، تايلور سويفت، حيث وثق الكثير من جماهيرها الفيديوهات والتعليقات التي تكشف اعتبارهم لها قدوة في قدرتها على كتابة الأغاني.

14- أكثر الاختراقات العلمية بحثًا

اختراق الاندماج النووي، والتي وصل إليها علماء أميركيون، وهي مرحلة متقدمة من توظيف الاندماج النووي في إنتاج الطاقة.

15- أكثر بطل خارق بحثًا

الرجل العنكبوت أو سبايدرمان، شخصية خيالية خارقة تظهر في الكتب المصورة الأمريكية التي تنشرها مارفل كومكس، وجسدتها الأفلام كشخصية تسعى لإعادة الحقوق لأصحابها ومواجهة قوى الشر.

16- أكثر الأبطال الحقيقيين بحثًا

نال رجال الأطفاء اهتمام الكثيرين أثناء البحث لجهودهم في إنقاذ الأرواح والحيوانات خلال مشاهد استعرضتها جوجل بمقطع الفيديو، لتوضح أسباب التقدير العالمي لجهودهم، ونقلت عبارات إشادة لهم مثل: «جميعم أبطال.. لا أعلم كيف تفعلونها جميعًا».

17- أكثر اللحظات المؤثرة بحثًا

مشاهد وداع المتوفين إثر تفشي جائحة كورونا عالميًا وفي أحداث مأسوية متعددة.

18- أكثر مواقف تقديم المساعدة للآخرين بحثًا

مشاهد لاقت إعجاب المستخدمين، مثل قائد سيارة يقدم مظلة لرجل قعيد أثناء هطول الأمطار وحالات مساعدة للآخرين في الأزمات وحشد الجهود لتقديم الطعام والمياه للأشخاص في الأزمات وغيرها.

19- أكثر التحديات بحثًا

تحدي دلو الثلج، ويتمثل التحدي في أن يقوم المتحدي بسكب وعاء من الماء المثلج فوق رأسه أو يتبرع بـ 100 دولار لصالح حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مرض التصلب العضلي الجانبي وجمع التبرعات لمكافحته.

20- ملكة أغاني الروك أند رول الأكثر بحثًا

وكان اللقب من نصيب تينا ترنر، وهي مغنية وممثلة أمريكية، حصلت على العديد من الجوائز الموسيقية، وتلقب بملكة الروك أند رول، وتعد من أنجح المغنيين في العالم من حيث المبيعات، بعدما استطاعت بيع ما يقارب من مائتيّ مليون نسخة من تسجيلاتها الموسيقية.

21- أيقونة الفن الأكثر بحثًا

روبين ريانا فينتي، والمعروفة باسم الشهرة ريانا، وهي مغنية بربادوسية وممثلة ومصممة أزياء وكاتبة أغاني.

22- أكثر العلماء بحثًا

ذكرت جوجل أن العالم الاكثر بحثًا، ألبرت أينشتاين، عالم في الفيزياء النظرية، ألماني المولد تخلى عن الجنسية الألمانية لاحقاً، كما أنه سويسري وأمريكي الجنسية، برع أينشتاين في الرياضيات والفيزياء منذ طفولته وتصفه هيئة الإذاعة البريطانية BBC بـ«الفيزيائي الأكثر تأثيرًا في القرن العشرين».

23- محطمي الأرقام القياسية الرياضية

كوكو جوف، هي لاعبة كرة مضرب أمريكية برز أسمها بعد فوزها على اللاعبة الشهيرة فينوس ويليامز في بطولة ويمبلدون 2019.