محادثات بين أردوغان وبايدن لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولت عددا من المحاور على رأسها تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

جرى خلال اللقاء بحث الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة، والعلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، ومسار عملية عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والقضايا العالمية والإقليمية.

وصرح الرئيس أردوغان خلال المحادثة بأن المأساة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف في أقرب وقت ممكن، وأن سحب الولايات المتحدة للدعم غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار بسرعة.

وأضاف أردوغان: "لقد عبر العالم والرأي العام الأمريكي عن ذلك، وطالب بصوت أعلى في الأيام الأخيرة، وأنه يجب أن يتم تحقيق وقف إطلاق النار بسرعة".

وقال الرئيس التركي إن مسؤولية الولايات المتحدة التاريخية هي ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن تعميق الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها، قد تكون له "عواقب إقليمية وعالمية سلبية"، وأوضح أن إنشاء "آلية الضامن" التي اقترحتها تركيا، والوفاء بالوعود التي تم قطعها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هي الأكثر منطقية كحل دائم.