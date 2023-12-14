تعليمات جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوي "ترم أول"

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية للاستعداد لامتحانات

الصفين الأول والثانى الثانوي الفصل الدراسي الأول يناير 2024.

جاءت أبرز التعليمات الآتي:

1- يتم إعداد جداول الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقاً لما بي مدير المديرية بحيث تبدأ الامتحانات فى ۲۰۲۳/۱/۱٤ وتنتهي في ٢٠٢٣/١/٢٤ يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من

2 تشتمل الورقة الامتحانية على اسئلة اختيار من متعدد بنسبة (٨٥%) وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة (%١٥) يتم أداء الامتحانات.

3 بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات و والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم الاسئلة الاختيار من متعدد بنسبة (٨٥%) إلكترونياً على اجهزة التابلت، والاسئلة المقالية بنسبة (15%) ورقياً ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية )، في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

4 في حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

5 بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد، ويكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الالكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة.