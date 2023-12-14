المغرب يستقبل 13.2 مليون سائح خلال 11 شهرا

قفز عدد السياح الذين زاروا المغرب، منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضى، إلى 13.2 مليون سائح، وهو رقم قياسي يفوق إجمالي عدد السياح في عام 2019 السابق على كورونا البالغ 12.9 مليون سائح، بحسب بيان وزارة السياحة المغربية، الصادر اليوم الخميس.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

وأشارت وزارة السياحة إلى أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من عام2022، بلغت نسبة الزيادة في الـ11 شهر الأولى من العام الجاري 36 بالمئة. وخلال شهر نوفمبر 2023، توافد حوالي مليون سائح على المغرب، ما يمثل تطورا بنسبة 9 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022.

واكدت وزارة السياحة في بيانها إن "هذه الديناميكية الإيجابية في عدد السياح تدل على فعالية المبادرات التي يقوم بها المغرب على مستوى الترويج والنقل الجوي، وكذا جاذبية البلاد المتزايدة باعتبارها إحدى الوجهات السياحية المفضلة".

وقالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور: "نحن سعداء بهذه النتائج الاستثنائية، التي تشجعنا وتحفزنا أكثر على مواصلة العمل الذي تم الشروع فيه مع جميع الفاعلين في القطاع. ومن الواضح أن بداية تجسيد خارطة الطريق السياحية لـ2023-2026 بصدد إعطاء ثماره، و نحن على الطريق الصحيح لتجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية ديسمبر 2023".