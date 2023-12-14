حجز محاكمة متهمين بقضية فتنة الشيعة لـ10 يناير للحكم

قررت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الخميس، حجز محاكمة المتهمين عبد الوهاب عاشور عبد الوهاب وحسن محمد محمد قندول فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فتنة الشيعة” لجلسة ١٠ يناير للحكم.

وجهت النيابة للمتهمي تهم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.