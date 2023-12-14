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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. تشكيل هجومى لأبها أمام الحزم

ابها
ابها
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أعلن سيسلاو ماشنيويز المدير الفنى لفريق ابها تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
وجاء تشكيل فريق أبها كالتالى:
حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو.
خط الدفاع: صالح سعد القميزي، زياد الصحفي، محمد ناجي أبو عايد.
خط الوسط: أوروس ماتيتش، زكريا سامي، سعد بقير، غريغورز كريشوياك.
خط الهجوم: فرنسوا كامانو، فابينو، كارل توكو ايكامبي.
ويحتل فريق الحزم قاع ترتيب دورى روشن برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق أبها فى المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة.
 

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