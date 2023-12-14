أعلن سيسلاو ماشنيويز المدير الفنى لفريق ابها تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
وجاء تشكيل فريق أبها كالتالى:
حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو.
خط الدفاع: صالح سعد القميزي، زياد الصحفي، محمد ناجي أبو عايد.
خط الوسط: أوروس ماتيتش، زكريا سامي، سعد بقير، غريغورز كريشوياك.
خط الهجوم: فرنسوا كامانو، فابينو، كارل توكو ايكامبي.
ويحتل فريق الحزم قاع ترتيب دورى روشن برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق أبها فى المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة.
البوابة سبورت
دورى روشن.. تشكيل هجومى لأبها أمام الحزم
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أعلن سيسلاو ماشنيويز المدير الفنى لفريق ابها تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
أعلن سيسلاو ماشنيويز المدير الفنى لفريق ابها تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".