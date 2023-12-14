دورى روشن.. تشكيل هجومى لأبها أمام الحزم

أعلن سيسلاو ماشنيويز المدير الفنى لفريق ابها تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الحزم، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل فريق أبها كالتالى:

حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو.

خط الدفاع: صالح سعد القميزي، زياد الصحفي، محمد ناجي أبو عايد.

خط الوسط: أوروس ماتيتش، زكريا سامي، سعد بقير، غريغورز كريشوياك.

خط الهجوم: فرنسوا كامانو، فابينو، كارل توكو ايكامبي.

ويحتل فريق الحزم قاع ترتيب دورى روشن برصيد 11 نقطة، بينما يقع فريق أبها فى المركز الـ 17 برصيد 13 نقطة.

