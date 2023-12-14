الأردن يستعد لإجلاء 92 من مواطنيه بقطاع غزة

قالت آية السيد، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الأردنية عمان، إن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أنه يتم التجهيز لإجلاء 92 مواطنا أردنيا من غزة، وهناك بالتأكيد ترتيبات مسبقة تتم من خلال طاقم السفارة الأردنية المتواجد بمعبر رفح المصري.

وأضافت برسالة على الهواء، أنه كان عدد الأردنيين المتواجدين بقطاع غزة 881 واليوم وصل العدد 1010، موضحة أن العدد قابل للازياد ويرجع ذلك لإبلاغ ذوي الأشخاص بوجودهم في القطاع، بحسب الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ويحاول الأردن حاليا إجلاء الأردنيين المتواجدين بالقطاع.

وأكدت أن هناك إصابات وشهداء في الأردنيين المتواجدينب القطاع، ويحاول الأردن التنسيق باستمرار لإخراج المتواجدين هناك.

ويتواصل عدوان الاحتلال الشامل والمكثف على قطاع غزة بالقصف جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والستين، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك الآلاف تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.