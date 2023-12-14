نتائج المهرجان الكشفي الـ39 والإرشادي الـ29 بجامعة القناة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس نتائج المهرجان الكشفي ال39 والإرشادي ال 29 لجوالي وجوالات الجامعة.

أسفرت نتائج المهرجان عن فوز كلية الطب البيطري بالمركز الأول يليها في المركز الثاني كلية العلوم، أما المركز الثالث فكان من نصيب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

جاء المهرجان بتنظيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

شهد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حفل الختام وتوزيع الجوائز على الكليات الفائزة، مؤكداً أن الهدف من المهرجان هو إعلاء قيم التطوع، والتنمية المجتمعية المستدامة، وتنمية روح الولاء والانتماء والتعاون بين الطلاب.

وأضاف "عبد النعيم" أن المهرجان ضم العديد من الأنشطة الكشفية المختلفة، وحفلات السمر والرحلات الخلوية.

كما حرص نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم الشكر لجميع القائمين على تنظيم فعاليات المهرجان، موجهاً الطلاب إلى البحث عن الأفكار الجديدة والابتكارات المختلفة، التي تمثل بوابتهم للانضمام إلى منتخب الجامعة الذي يحظى بالمشاركة في اللقاءات القمية القادمة.

كما شهد حفل الختام - الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة والدكتورة أمينة الدسوقي وكيل كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الحماحمي وكيل كلية الزراعة.

ضم المهرجان نخبة متميزة من أعضاء لجنة التحكيم برئاسة القائد محمد فرج، وعضوية كل من القادة حسام الدين حسني، عمرو نظيف

وإسماعيل محمود، وأمنية عربي، وياسمين رمضان، ومنى أمين، ومعاونيهم القادة عمر مصطفى، ومحمد عطية.

بينما ضم فريق عمل إدارة الجوالة أميرة أحمد وأحمد رزق وعبدالرحمن حسن ومعالي حسن.

وانتهت فعاليات حفل الختام بتسليم الجوائز للكليات الفائزة.