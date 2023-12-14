الدولار يتعرض لضغوط خلال تعاملات اليوم

تعرض الدولار الأمريكي لضغوط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وأن عام 2024 سيشهد خفضا لتكاليف الاقتراض، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية.

وقفز كل من اليورو والين الياباني على إثر ذلك، فيما يستعد البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن قراره بشأن السياسة في وقت لاحق من اليوم الخميس، كما سيصدر بنك اليابان قراره الأسبوع المقبل.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء، إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح. وأجمع صناع السياسات تقريبا على توقعات بأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024.