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الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لمدة يومين.. غلق كلي أسفل كوبري 8 بطريق الواحات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق كلي أسفل الكوبري بطريق الواحات لمدة يومان لإزالة ورفع الكمر المعدني لتوسعة كوبري 8 بتقاطع الطريق الدائري.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ أعمال إزالة ورفع الكمر المعدني ضمن أعمال توسعة كوبرى 8 للكائن تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، الأمر الذي يستلزم إجراء غلق كلي اسفل الكوبرى بطريق الواحات لمدة يومان من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 15/12/2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۱٦ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتنفيذ تحويلة مرورية، حيث تم استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبرى لتحويل حركة المرور اثناء أعمال رفع الكمر المشار اليه.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال،  وأيضا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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