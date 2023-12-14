شعبة النقل: محور تنمية قناة السويس المساهم الرئيسي في المنطقة الاقتصادية

قال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، الدكتور عمرو السمدوني، إن محور تنمية قناة السويس، هو المساهم الرئيس في تنمية المنطقة الاقتصادية للقناة، كما أنه ينافس عالميا على تقديم الخدمات اللوجستية وغيرها.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن محور قناة السويس يسهم بشكل كبير في توفير العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، هذا بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكدا أن جميع نتائج محور تنمية قناة السويس، تنعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن محور تنمية قناة السويس، يسهم في تعزيز إيرادات قناة السويس، والتي بدورها تسهم بشكل رئيسي في تعزيز موارد مصر من العملة الأجنبية، متوقعا ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال السنوات المقبلة، بعد دخول العديد من الاستثمارات والخدمات بمحور تنمية قناة السويس.

وأكد السمدوني، أن المناطق اللوجستية هي الحل الذكي والسريع لدعم سلاسل الإمداد عالميا، نتيجة الطلب الكبير على السلع والبضائع عالميا نتيجة التحديات العالمية التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أنه تم وضع حجر أساس منطقة موانئ دبي اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن هذه المشروع يسهم في تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي متكامل لتقديم الخدمات اللوجستية.

ويذكر أن مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة، يقع في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويساهم في توفير 600 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار، ويهدف لتقديمن والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل السوق المصرية، والأسواق المجاورة، ومن المخطط أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بعد انتهاء الإنشاءات الخاصة بها بنهاية عام 2024.