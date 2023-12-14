محاكمة جنائية لقاتلة رضيعها بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بإحالة المتهمة بقتل رضيعها، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل رضيعها عمدًا.

وكانت النيابة قد أمرت بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الطفل، والتصريح بالدفن عقب ذلك، والاستعلام عن الحالة الصحية للطفل الآخر وإعداد تقرير عما لحق به.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفلين حيث أقدمت على قتل ابنها البالغ من العمر عام واحد وإصابة الثاني. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.