وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة للشباب بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل عن توفير 100 فرصة عمل لشباب القاهرة من الذكور، للعمل بشركة "ألفا" للامن والحراسة، على وظيفة أفراد أمن ، فى مختلف المواقع من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط، برواتب مجزية ومميزات أخرى حسب الموقع والمكان ، وذلك في إطار جهود مديرية عمل القاهرة، لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب للحد من معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، نحو سعيها فى دراسة التقارير الواردة من مديريات العمل على المستوى القومي والخاصة بقوى العرض والطلب من العمالة في القطاع الخاص والاستثماري داخل دائرة كل محافظة وإصدار النشرة القومية للتوظيف وكتيب للمعينين شهرياً .



وأوضح أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريرٍ للوزارة، ان ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل، وتدريب مهني، تتماشي مع متطلبات سوق العمل داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات بما يساهم فى خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وأضاف مدير المديرية أن الفرص متاحة للشباب من الذكور حتى سن 50 سنة، من المقيمين داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، كما يحصل الشباب على رواتب تبدأ من 3800 جنيه، وتأمين اجتماعي، وطبي من أول يوم عمل، وتوفير سكن للمغتربين ، محدداً الأوراق المطلوبة للتقديم وهى : اصل شهادة الميلاد ، واصل المؤهل ، واصل شهادة التجنيد ، وصورة بطاقة الرقم القومى ، و 4 صور شخصية ، كما يمكن التواصل مع الموارد البشرية للشركة من خلال الاتصال تليفونيا على الرقم 01029082871 ، او 01004710553.