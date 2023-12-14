وزارة العمل: توعية بالحقوق والواجبات للعمال فى القطاع الصحى بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، ندوة للتوعية حول المواد القانونية المتعلقة بعمل النساء في قانون العمل 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة المواد المتعلقة بعمل النساء في قانون الطفل والقرارات الوزارية ، وضرورة مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسيه القادمة ، وذلك بمقر مستشفى العربي الطبي بقرية أبو رقبه أشمون، والتى يعمل بها 1100 عامل وعاملة.

شارك فى الندوة منهم 20 عامل ، وتاتى تلك الندوات ضمن سلسلة من الندوات بداتها المديرية لتوعية اطراف الانتاج بالحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل اماكن العمل لتوفير بيئة عمل آمنة ، وذلك داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

واوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، ان تلك الندوات التى تنظمها المديرية تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية العمال واصحاب الأعمال ، والتواجد المستمر بين العمال لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها القانون ، لتحقيق الاستقرار ومناخ عمل آمن داخل المنشآت.

وأضاف مدير المديرية ان الندوة حاضر فيها المهندس عبد الفتاح الكيلاني مدير منطقة عمل أشمون ، وياسر عبد المنصف خليف مدير مكتب العمل باشمون ، واحمد محمد الطناني مفتش مكتب العمل باشمون ، ما جرى خلال الندوة الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التي تهم العمال فيما يخص الحقوق والواجبات واهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة واثر ذلك على تحقيق مزيد من التقدم والنهوض بالدولة المصرية ..

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