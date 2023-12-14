وزارة العمل: توعية العمال بأحكام القانون بإحدى الشركات في أسيوط

أعلنت وزارة العمل تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بشركة "اليداك" بمدينة أسيوط، والتي شارك فيها 15 من العاملين بالشركة.

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط في تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، نظمت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت، وحاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، ولمياء محمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط ..

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