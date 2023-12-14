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الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: ختام 4 دورات تدريبية مجانية.. وتوعية ريادة الأعمال والسلامة والصحة المهنية بسوهاج

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أعلنت وزارة العمل عن تسليم مديرية العمل بمحافظة سوهاج شهادات إتمام التدريب المهني على 4 دورات تدريبية مجانية استفاد منها 80 متدرب ومتدربة، وذلك بواقع دورتين الخياطة والتفصيل، ودورة على المشغولات اليدوية، ودورة في مجال صيانة المحمول، بمركزي التدريب المهني طهطا والكوثر، حيث يتم توفير التدريب على تلك المهن وتوفير كافة المواد الخام اللازمة للتدريب والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل طوال مدة التدريب، وتوفير الأدوات الكتابية وزي التدريب لكل متدرب ، وتحت إشراف المدربين المعتمدين من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وفقا للمنهج التدريبي المعتمد .

واوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج أن تلك التدريبات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بمتابعة الدورات التدريبية المجانية التي تنفذها الوزارة من خلال مراكز التدريب المهني التابعة لها بالمديريات بالمحافظات وزيادة عددها لتستوعب كل الشباب الراغب في التدريب للحصول على عمل لائق في الداخل أو الخارج.

وأضاف مدير المديرية انه جرى الانتهاء من تنفيذ 4 دورات تدريبية ، منها 3 دورات في طهطا وأخرى في مركز الكوثر علي مهن الخياطة والتفصيل دورتين مدة الدورة 200 ساعة تدريبية، والمشغولات اليدوية دورة مدتها 100 ساعة، وصيانة المحمول دورة مدتها 100 ساعة تدريبية، كما تضمن التدريب ندوات عن ريادة الأعمال بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، وكذلك ندوات حول السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحقوق العمال وواجباتهم والتمكين الاقتصادي للمرأة .

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