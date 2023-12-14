وزارة العمل: ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي في أسيوط

قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب الفتح للسلامة والصحة المهنية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة ساحل سليم الثانوية الصناعية، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الإلتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية .

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت في مختلف القطاعات من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق وعياً بمقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية.

ونوه بأن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وحاضر في الندوة الكيميائية نسرين طه مدير مكتب الفتح للسلامة والصحة المهنية.

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