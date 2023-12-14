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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بجامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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 نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ " و حملة تبرع بالدم  وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب حيث تم  توعية الطلاب  بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ والذي يهدف لتوفير خمسة متبرعين لكل مريض وخاصة المرضى الذين يحتاجون نقل دم بصفه مستمرة.

وأقيمت الحملة بالتعاون مع كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الآداب وكلية الآثار وشركة (G_Mind) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة، وتحت إشراف  هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحنان سالم وكيل كلية الآداب و باسم أحمد وكيل كلية الآثار وإشراف إداري السيد اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

التقنيات الحديثة توعية الطلاب جامعة عين شمس كلية الآداب المناهج التعليمية