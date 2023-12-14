حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم بجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ " و حملة تبرع بالدم وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب حيث تم توعية الطلاب بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ والذي يهدف لتوفير خمسة متبرعين لكل مريض وخاصة المرضى الذين يحتاجون نقل دم بصفه مستمرة.

وأقيمت الحملة بالتعاون مع كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الآداب وكلية الآثار وشركة (G_Mind) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة، وتحت إشراف هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحنان سالم وكيل كلية الآداب و باسم أحمد وكيل كلية الآثار وإشراف إداري السيد اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.