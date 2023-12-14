برلماني: المصريين أبهروا العالم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن المشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية بمثابة نجاح تاريخى لمصر وشعبها العظيم فى ممارسة الديمقراطية فى هذه الانتخابات، وكشفت وعى المصريين الذين ضربوا أروع الأمثال في المشاركة الإيجابية للتأكيد على اهتمامهم باستقرار وأمن بلادهم.

وأكد هندى، إن مشاركة المصريين بهذه الكثافة أبهرت العالم كله تؤكد حرص المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية على الوقوف بجانب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في ظل التحديات الكبرى التي تعيشها الدولة المصرية في الفترة الراهنة، مشيدا بالإقبال الكبير من الناخبين بمختلف محافظات مصر حيث كانت الطوابير من الناخبين من الرجال والنساء والشباب أمام اللجان الانتخابية واضحة للغاية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن كثافة المشاركة في الانتخابات الرئاسية كانت رسالة قوية المغرضين والمشككين، ورسالة للعالم أجمع بأن الجميع يصطف خلف الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية فى مواجهة التحديات الخارجية، بهدف استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية علي أرض الواقع، متابعا:" الشعب المصرى، شعب يفعل مايريد في الوقت الذي يريده دون إملاءات من أحد وليس عليه وصاية من أحد سوى الضمير والحس الوطنى"، موجها الشكر والتحية للمصريين جميعهم لمشاركتهم وأنهم كانوا على قدر المسئولية الوطنية.