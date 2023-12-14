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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

غدا.. مركز جسور يُنظم ورشة نادي الكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن الحب والصداقة"، وذلك يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًأ، بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تضم الورشة قراءة جزء من كتاب "فلسفة الوحدة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعدنا العلاقات في بناء شخصياتنا المختلفة والتحدث عما يخطر ببالنا في بيئة مليئة بالأمان والتقبل، وذلك بحضور سوزي فتحي.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

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