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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة لإعفاء الطلبة الفلسطينيين من المصروفات الدراسية

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تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة لكل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بشأن إعفاء الطلاب الفلسطينيين من المصروفات. 

وقال البياضي في طلبه: نظراً للأوضاع الكارثية والاعتداء الوحشي من المحتل الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين؛ هناك شكاوى متزايدة من بناتنا وأبنائنا الفلسطينيين؛ طلبة المدارس والجامعات من استحالة إرسال الأموال لهم من أهاليهم في غزة. 

وأضاف: لذا أطالب أن تقوم حكومتنا بإعفاء جميع الطلبة الفلسطينيين من المصروفات الدراسية وهذا حقهم علينا وليس بجديد على حكومتنا المصرية التي لم ولن تألو جهداً في مساندة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين.

الدكتور فريدي البياضي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الطلاب الفلسطينيين