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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد فلسطينيين اثنين بسبب منع تقديم العلاج للجرحى

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي تقديم العلاج للجرحى في طوارئ مستشفى كمال عدوان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كما استشهد 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات مكثفة على شمال قطاع غزة.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم 69، إذ واصل جيش الاحتلال القصف والهجوم البري على القطاع، الذي تحول إلى "جحيم على الأرض"، وفق وصف رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".

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