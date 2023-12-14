تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، بشكل ملحوظ بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري نحو 33.34 جنيها للشراء و33.50 جنيها للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، بداية تعاملات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.91 جنيها للشراء و39.08 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.25 جنيها للشراء و35.41 جنيها للبيع.

بينما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.96 جنيه للشراء و21.05 جنيها للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.22 جنيه للشراء، و20.31 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.31 جنيهات للشراء و4.33 جنيهات للبيع.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.83 جنيها للشراء و100.28 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.

وشهد سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 استقراراً ملحوظاً ، لسجل متوسط سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.28 جنيه للبيع.

وبلغ الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.61 جنيه للبيع.

بينما سجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.64 جنيه للبيع.