الكرملين: لم تتمكن أي دولة من الصمود أمام العقوبات مثل روسيا

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إنه "لم تتمكن أي دولة على الإطلاق من مواجهة ضربة العقوبات التي صمدت أمامها روسيا".

وأوضح بيسكوف، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" أمس الأربعاء، "نحن لم نصمد أمامها فحسب، بل تمكنا من السير على طريق النمو بداية من العام الجاري".

وقال بيسكوف إن "الولايات المتحدة بدأت تدرك أن حكومة كييف خدعتها وهي التي كانت قد وعدتها بالنصر في ساحة المعركة". وعلى حد تعبيره، فإن الإدارة في واشنطن "بدأت الآن في التفكير في مسألة أين ذهبت أموالهم، لأن نظام كييف وعد بأن المساعدات التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار ستضمن لهم النصر في ساحة المعركة".

واستطرد المسؤول الروسي "الآن، بدأ الأمريكيون يدركون أنهم خُدعوا، حيث لا يوجد انتصار في ساحة المعركة. وعلاوة على ذلك، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد مواقعها بسرعة، وهذه العملية أمر لا مفر منه".

ولفت بيسكوف إلى أن "روسيا وأوكرانيا لديهما إمكانات عسكرية غير متوافقة على الإطلاق، وقوة اقتصادية لا تضاهى، وما إلى ذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن الأمريكيين والأوروبيين "بدأوا بالفعل في إبداء تحفظات بشأن القيام بدعم أوكرانيا كلما أمكن ذلك".