تراجع الأسهم الأوروبية مع ترقب الأسواق قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

الخميس 14/ديسمبر/2023 - 01:05 ص

تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، مع ابتعاد المستثمرين بشكل كبير عن الرهانات التي تنطوي على مخاطر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المرتقب بشأن أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية.

فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، فيما تراجع المؤشر داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.2 % لكل منهما بعد أن بلغا مستويات قياسية أمس الثلاثاء.

وزاد سهم باسيف 4.4 % وارتفع سهم أركيما 5.5 % بعد أن رفع بنك يو.بي.إس تصنيفه الائتماني للشركتين مما جعل قطاع الكيماويات أكبر الرابحين وصعد 1.1%.

وارتفع قطاع الرعاية الصحية 0.9 % مع صعود سهم نوفو نورديسك 1.6%.

وخسر قطاع الاتصالات 1.3% مع هبوط سهم فودافون 2.9 % مما كان له تأثير على المؤشر ستوكس 600.

وهوى سهم نيل 9.2 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600، فيما انخفض سهم ستوربراند 4.2 %.