مجموعة الموت.. ميلان ونيوكاسل يودعان دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ميلان الإيطالي على نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول، بتقدم نيوكاسل على ميلان بهدف للا شئ، أحرزه جويلاينتون في الدقيقة 33 من صناعة لويس مايلي.

وفي الشوط الثاني، أدرك الأمريكي كريستيان بوليسيتش التعادل للروسونيري في الدقيقة 59 من صناعة أوليفييه جيرو.

ونجح البديل صامويل تشوكويزي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 84 من صناعة نوا أوكافور، لينتهي اللقاء بفوز ميلان على نيوكاسل بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، ودع فريق ميلان ونيوكاسل منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل الأول إلى بطولة الدوري الأوروبي، وخرج الثاني من جميع المنافسات الأوروبية القارية.

وجاء إقصاء ميلان من كأس ذات الأذنين، بعدما تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي على حسابه بفارق الأهداف، ليرافق الفريق الباريسي، نظيره بوروسيا دورتموند الألماني إلى دور الـ16 من البطولة.

المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، هي مجموعة الموت، حيث إنها الأقوى في النسخة الحالية من البطولة، إذ تضم ميلان ونيوكاسل وباريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، كالتالي.

1- بوروسيا دورتموند 11 نقطة.

2- باريس سان جيرمان 8 نقاط.

3- ميلان 8 نقاط.

4- نيوكاسل 5 نقاط.