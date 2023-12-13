مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية قدمت أكثر من 18 مليار دولار لصالح اللاجئين

قال المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، اليوم الأربعاء، أن المملكة قدمت ما يتجاوز 18 مليارًا و57 مليون دولار أمريكي لصالح اللاجئين "الزائرين" في المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى العالمي الثاني للاجئين 2023 بمدينة جنيف السويسرية، حيث أشار الربيعة إلى أن المنتدى يأتي في ظل ظروف استثنائية تتسم بالتحديات الكبيرة، وبتزايد الأوضاعِ الإنسانية المأساوية، منوهًا باهتمام المملكة بالملف الإنساني وعملها مع المجتمعِ الدولي للحد من الصراعات والأزمات، ومد يد العون للمجتمعات المتضررة في مختلف بقاعِ الأرض، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

ولفت الربيعة إلى أن نسبة اللاجئين داخل المملكة بلغت 5.5% من إجمالي عدد السكان السعوديين، حيث استضافت المملكةُ 1.07 مليون زائر "لاجئ" تقدم لهم فرص العلاجِ والتعليم مجانًا، وتحرص على اندماجهم في المجتمعِ بتكلفة وصلت إلى 18.57 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الماضية، موضحًا أن المملكة ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريعِ المتنوعة بـ 170 مليون دولار منها 40 مليون دولار للنازحين في غزة، بالإضافة إلى المساهمة في الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين بمبلغِ 10 ملايينِ دولار.

وأكد الربيعة، أهمية توحيد الجهود للتصدي لتحديات اللاجئين وتخفيف معاناتهم، من خلال إيجاد شراكات وابتكار مبادرات نوعية لهم، إضافة إلى دعم الدول المضيفة للمساهمة في إيجاد بيئة أفضل تعزز الكرامة وتحقق الاستقرار الإنساني، والحد من الانتهاكات غير الإنسانية التي أدت لتفاقم أعداد اللاجئين وأوضاعهم.