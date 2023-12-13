بوروسيا دورتموند يفرض التعادل على باريس سان جيرمان بالشوط الأول

فرض فريق بوروسيا دورتموند الألماني، التعادل السلبي على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، في الموقعة الحاسمة بالنسبة إلى الفريق الباريسي.

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية، بينما يأمل البي إس جي في الفوز لضمان تأهله إلى الدور المقبل.

ويحتل باريس سان جيرمان، وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند متصدر الترتيب بـ10 نقاط.

وبدأ بوروسيا دورتموند، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: وولف - زوله - هوملز - بن سبعيني

خط الوسط: براندت - أوزجان - ماركو رويس

وفي الهجوم: جيتينز - فولكروج - كريم أديمي.

أما باريس سان جيرمان، خاض اللقاء بالتشكيل الأساسي المكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ميلان سكرينيار - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: لي كانج إن - وارن زائير إيمري - فيتينيا

وفي الهجوم: برادلي باركولا - راندال كولو مواني - كيليان مبابي.