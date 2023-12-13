شاهد.. إصابة برلماني تركي بأزمة قلبية أثناء إلقاء كلمة عن غزة

سقط برلماني تركي على الأرض إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء إلقائه كلمة عن حرب غزة أمام البرلمان، وتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وكانت آخر كلماته: "ربما يمكننا الاختباء من ضميرنا ولكن ليس من التاريخ، إسرائيل لن تنجو من غضب الله"، قبل أن يقع على الأرض فجأة، في لحظة التقطتها كاميرات البث المباشر في جلسة البرلمان.

وقالت وسائل إعلام تركية، كان نائب رئيس حزب "السعادة الإسلامي" في تركيا، حسن بيتميز، يعتزم الانتهاء من كلمته، التي أدان فيها القصف الإسرائيلي لغزة.

وهرع نواب البرلمان، نحو بيتميز “53 عامًا” سريعًا محاولين إسعافه، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى، حيث أشار الأطباء إلى أنه الآن "في حالة حرجة".

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي صباح"، يعاني بيتميز، من مرض السكري، وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن بيتميز يخضع للرعاية الطبية في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وصرح رئيس حزب "السعادة الإسلامي"، تيميل كارامولا أوغلو، للصحفيين، بأن صحة بيتميز، لا تزال في خطر، داعيا الجميع للصلاة من أجل شفائه.