بوروسيا دورتموند بتشكيل هجومي أمام باريس سان جيرمان بأبطال أوروبا

أعلن إدين تيرزيك، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، نظيره باريس سان جيرمان على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ دورتموند المباراة، بتشكيل هجومي من أجل حسم صدارة المجموعة، أمام الفريق الباريسي الذي يطمح في خطف بطاقة التأهل الثانية من مجموعة الموت.

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية، ولكن ينتظر أن تحدد مواجهات الليلة، تأهله كأول أم ثاني المجموعة.

ويتصدر بوروسيا دورتموند، جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب مركز الوصافة.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: وولف - زوله - هوملز - بن سبعيني

خط الوسط: براندت - أوزجان - ماركو رويس

وفي الهجوم: جيتينز - فولكروج - كريم أديمي.