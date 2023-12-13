مبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد كيليان مبابي على رأس تشكيل الفريق الباريسي، ويعاونه راندال كولو مواني وبرادلي باركولا.

وتعد هذه المباراة، حاسمة للبي إس جي، حيث يأمل في الفوز لحسم تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل باريس سان جيرمان، وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند متصدر الترتيب بـ10 نقاط.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ميلان سكرينيار - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: لي كانج إن - وارن زائير إيمري - فيتينيا

وفي الهجوم: برادلي باركولا - راندال كولو مواني - كيليان مبابي.