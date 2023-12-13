محمود البنا حكمًا لمباراة المصري والزمالك غدا بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، طاقم تحكيم لمباراة المصري والزمالك في الدوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واختارات لجنة الحكام محمود البنا لإدارة مواجهة المصري والزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري.

ويدخل الزمالك مباراته مع المصري محتلًا المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، في حين يتواجد المصري في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

ويتولى البنا إدارة مباراة الزمالك والمصري، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح، والحكم الرابع حمادة القلاوي، ويتواجد في تقنية الفيديو محمد عادل والمساعد أحمد حسام طه.

وفي المباراة الثانية، سيتولى صبحي العمراوي إدارة مباراة بيراميدز ونظيره بلدية المحلة.

ومن المقرر أن يعاون العمراوي في إدارة المباراة الحكم وئل شعبان كمساعد أول ، وإسلام أبو العطا كمساعد ثانٍ، والحكم الرابع مصطفى الشهدي، ويتواجد في تقنية الفيديو محمد الحنفي ويعاونه السيد شعبان.