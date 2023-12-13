الليلة.. أناشيد وأغانى الكريسماس العالمية على مسارح الأوبرا والجمهورية

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلاتها خلال شهر ديسمبر الجاري، فتحيى فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، حفلا جديدا فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على خشبة مسرح الجمهورية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الروحانية و الأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة منها: موسيقى المولد، وابتهالات سلام على النبى، ونعمة من جلائل الآلاء، وحسبى ربى، وقد تمم الله مقاصدنا، ويا نفس توبى، وفى حب الله، ولبيك يا ربى، وعرفت الهوى، وإروى لى، وكن مع الله، ودعونى أناجى حبيبى، والمقبولة، واشهدوا، وصلوا على المصطفى، واللهم أقبل دعايا، والقدس "قومى إلى الصلاة"، وأسماء الله الحسنى. وذلك بأداء المنشدين: طه حسين، وأحمد العمرى، وتامر نجاح، وسماح عباس، ومحمد عبدالحميد، ومحمد البحيرى، وحسام صقر، ولاء رميح.

تأسست فرقة الإنشاد الدينى على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام ١٩٧٢، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام ١٩٧٣ بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى.

وتخصصت الفرقة فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور.

أعياد الكريسماس

وعلى المسرح الكبير، تبدأ الأوبرا عروضها بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الجديد، وذلك بحفل فنى جديد لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى تحية شمس الدين، فى الثامنة مساء، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج مع كورال أوبرا القاهرة تدريب مينا حنا، وجريج مارتن.

ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر الأعمال العالمية التى تحتفى بالكريسماس والعام الجديد منها: أوراتوريو نويل لكامى سان صانس، وأتمنى لك عيد ميلاد مجيد، وسأكون فى المنزل من أجل عيد الميلاد، وعيد الميلاد الأبيض، وإنه أروع وقت فى السنة، وحول شجرة الكريسماس، والملائكة التى سمعناها فى الأعلى، وإفى ماريا، وتوهج دافئ، وإنها ليلة مقدسة.

وذلك بأداء المطربين: تحية شمس الدين، ورضا الوكيل، ومنى رفلة، ورشا طلعت، وجولى فيظى، وأمينة خيرت، وجاكلين رفيق، وعزت غانم، وعمرو مدحت، ونورستا المرغني، وليلى إبراهيم، ومصطفى مدحت.

تكونت فرقة أوبرا القاهرة رسميا عام ١٩٦٤ وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من ٣٢ رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

أما اوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام ١٩٩٤ ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا مهما وبارزا على الساحة الموسيقية فى مصر حيث صاحب عددا كبيرا من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع» وحقق نجاحا كبيرا ، قام بجولات فنية فى العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجى كمدير فنى وقائد أساسى.