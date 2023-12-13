سمير فرج يكشف تفاصيل الأزمة بين بايدن ونتنياهو بسبب الحرب على غزة

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس بالموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح “فرج” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن 153 ممثلا عن الدول صوتوا بالموافقة على وقف إطلاق النار مقابل 10 دول فقط بما يؤكد أن إجماع عالمي لوقف إطلاق نار، معربا عن آسفه في الوقت ذاته كون قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة.

وأشار إلى أن هناك بوادر خلاف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، بسبب حكومته المتطرفة وطالبه بسرعة حل الدولتين.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان سيسافر إلى إسرائيل غدا، متوقعا أن سوليفان سيؤكد لنتنياهو رفض الولايات المتحدة ضرب المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة الاحتلال بهدنة سريعة فضلا عن مناقشة ماذا بعد الحرب.

وأكد أن نهاية الحرب في قطاع غزة تعني نهاية نتنياهو سياسيا ومحاكمته، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تريد استمرار الحرب مقابل رفض صريح من بايدن، لذلك اعترف نتنياهو أمس بجود خلافات مع بايدن بشأن المستقبل في غزة.

وأشار إلى أن بوريل، أمين عام الاتحاد الأوروبي، انتقد رفض نتنياهو حل الدولتين بما يعني ان الجميع يسعى لوقف الحرب في غزة

وسخر المفكر الاستراتيجي، من مزاعم جيش الاحتلال حول مقتل 20 جنديا في عزة بنيران صديقة، مؤكدا أن المزاعم الإسرائيلي تثير الضحك وتأتي للتقليل من قدرات حركة حماس والمقاومة الفلسطينية أمام شعب إسرائيل وتعتبر إهانة لجيش الاحتلال.

وفي السياق ذاته، توقع عدم نجاح جيش الاحتلال في مساعيه نحو ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق بغزة، مؤكدا: لن تنجح المساعي الإسرائيلية كونها لا تعلم شبكة الأنفاق جيدا فضلا عن حماس ستستطيع غلق مداخل الأنفاق ولذلك فهي عملية دعائية ولن تنجح.

