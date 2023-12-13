الأسد: الأوضاع في العالم مهيأة لخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية جديدة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الأوضاع في العالم مهيأة اليوم بشكل أفضل لتحركات مبنية على اتخاذ سياسات وطنية مستقلة لتقوية التحالفات الدولية الموجودة، وخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة السيطرة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء خلال استقبال الأسد اليوم الأربعاء، وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا والوفد المرافق له، حيث تم بحث عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، والخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين.

من جانبه أعرب وزير خارجية أبخازيا عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه سوريا لجمهورية أبخازيا، مؤكدا أن تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة هو من أهم أهداف زيارته لسوريا.