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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين والأمم المتحدة تبحثان التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق الإنسان

البحرين
البحرين
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بحثت البحرين والأمم المتحدة أوجه التعاون الثنائي في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك، خلال لقاء المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية البحرينية السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، اليوم الأربعاء، برئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية ل حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة محمد النسور، وذلك على هامش المشاركة في الحدث رفيع المستوى بمناسبة احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الـ(75) للإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان في جنيف.

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