الخارجية الألمانية: مساعدات طبية عبر مصر إلى غزة السبت المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم إرسال مساعدات طبية إلى مصر لنقلها إلى قطاع غزة يوم السبت المقبل.

وأفاد البيان بأن القوات الجوية الألمانية ستقوم بنقل المساعدات الطبية من ألمانيا إلى مصر بطائرة (400 ) نيابة عن وزارة الخارجية، حيث تشمل حاضنات للأطفال حديثي الولادة وأجهزة تنفس اصطناعي مطلوبة بشكل عاجل لعلاج المرضى بما في ذلك الأطفال الرضع إضافة إلى معدات طبية أخرى.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد صرحت مؤخرا بأن بلادها لن تتخلى عن الأمهات والآباء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء..قائلة:"من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق"..مشيرة إلى أنها عينت مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان.