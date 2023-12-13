ads
الأربعاء 13 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل رئيس التجارة والصناعة بمدينة سرت الليبية

الغرفة التجارية بالإسكندرية
الغرفة التجارية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة سرت بدولة ليبيا فتحي منير، ومحمد رافع مدير الغرفة الليبية المصرية المشتركة وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء تم مناقشة آليات التعاون بين غرفتي الإسكندرية وسرت، في عدة مجالات أبرزها موادة البناء، للمساعدة والمشاركة في إعادة تعمير ليبيا وخاصة مدينة سرت.

واتفق الطرفين في ختام اللقاء على عقد مزيد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والليبيين خلال الفترة المقبلة، لوضع آليات التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي والمهندس شريف الجزيري، أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد، أحمد الكاتب، رانيا نصير، ومحمد حفني.

الإسكندرية التجارة والصناعة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالإسكندرية