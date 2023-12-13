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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. "شوية فن" في بيت السحيمي

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تحيى فرقة "شوية فن" بقيادة الفنان أيمن جوزيف الشهير ب"جو"، حفلا فنيا جديدا، في السابعة مساء غد الخميس، في بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

تقدم الفرقة مجموعة من أغاني الفلكلور والتراث ومقطوعات موسيقية متنوعة، بالإضافة لأعمال الفريق الخاصة مثل: "أحكيلي حدوته"، و"صنايعي بهجة"، و"حرف الشباك"، و"شوية فكة"، و"جينزك والتيشيرت"، و"سكر أوكر"، و"حوش البيت"، و"ست البنات، وصياد"، و"جدع طيب البحر"، و"حنة".

تأسست فرقة "شوية فن" عام ٢٠١٠ من مجموعة من الفنانين الأصدقاء ما بين عازفين ومطربين، وقد أصدرت الفرقة أكثر من ألبوم غنائي منها "تحويجة، بهجة"، كما قدمت الفرقة العديد من الحفلات الفنية بالمراكز الثقافية والفنية.

 

فرقة شوية فن أيمن جوزيف بيت السحيمي أغاني الفلكلور