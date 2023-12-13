الأهلي في المونديال| حنان الزيني تنهي الإجراءات التنظيمية والإدارية مع الفيفا واللجنة المنظمة

أنهت حنان الزيني، منسق بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، ومدير اللوائح والتراخيص، كافة الأمور الإدارية الخاصة ببعثة الأهلي المتواجدة في المملكة العربية السعودية مع اللجنة المنظمة ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقامت حنان الزيني بالتنسيق مع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة في كافة الأمور الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.