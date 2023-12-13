ضبط 2918 مخالفة تموينية لمخابز وبداليين بالجيزة ومحال عامة

شنت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر والتي أسفرت عن تحرير ٢٩١٨ مخالفة تموينية لبداليين تموينين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢١٩٢ محضر شمل ٧٢٣ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير ٤٩٣ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٢٠٣ مخالفة توقف وغلق و ٢٠٦ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد و ٤٩ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و٨ مخالفة لعدم وجود ميزان و٥١٠ مخالفات لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم اعطاء بون .

وفي مجال الأسواق تم تحرير عدد ٦٩٠ محضر مخالفة شملت ١٩٠ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ٤ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و ٥٧ مخالفة لعدم وجود ترخيص و ٢٨٩ عدم وجود شهادة و ٨٩ مخالفة لتجار تموينين .

وفي مجال المواد البترولية تم تحرير ٣٦ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت الحملات من ضبط حوالي ١٠٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و ١٣١٧ علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و ١٣ طن و ٦٩٤ كجم سكر تمويني و ٦٩٥ طن سكر تصرف في الكميات المقررة و ٦٧٠ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و ١٧١١ لتر زيت طعام مجهول المصدر .

وأكد محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.