المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة يكشف خطة تدعيم المنتخبات الوطنية

أكد حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن خطة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر هي تطوير المنتخبات الوطنية وتدعيمها وكانت واضحة منذ حصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف حسن عابد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الاتحاد ينفذ خطة طويلة الأجل ويعمل على كيفية تدعيم صفوف المنتخبات الوطنية على مستوى الكبار والناشئين والسيدات والرجال.

تابع عابد، أن خطة المجلس في الفترة المقبلة هي تدعيم منتخبات الكبار ببعض العناصر الشابة وخلق نوع من التنافس بين جيل الكبار وبعض الشباب.

أردف عابد أن الاتحاد المصري للطائرة لا يدخر جهدًا في توفير كل ما تحتاجه المنتخبات في مختلف الفئات العمرية من أجل الاستمرار على القمة في القارة وكذلك تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية.

تابع عابد في تصريحاته الخاصة، أن الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد في الفترة الماضية أتت بثمارها وهو ما تمثل في التتويج ببطولة أفريقيا للرجال التي أقيمت في مصر والتأهل إلى بطولة العالم، وكذلك فوز منتخب الناشئات بالبطولة القارية منذ أيام وتأهله لبطولة العالم أيضًا.

وختم عابد حديثه أنه يتواصل بشكل دائم مع بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة المشاركة في الوقت الحالي ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام تونس أمس بنتيجة 3/0 ويستعد حاليًا لمواجهة الكاميرون غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.