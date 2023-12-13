رئيس جهاز الشيخ زايد يتفقد مشروع «جنة ٢» بالمدينة ويلتقي ساكنيه

قام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية، لمتابعة الحالة العامة بكمبوند جنة ٢، طبقاً لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة، بهدف المتابعة الدورية للمشروعات.

وعلى هامش الجولة، التقى المهندس أحمد عبدالرازق، بعددٍ من السكان، واستمع لشكاواهم واطلعهم على خطة العمل فى المرحلة الحالية بالمنطقة، كما تم المرور مع السكان على عدد من الوحدات السكنية.

وتفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، المحاور والطرق، وكذا الحدائق، ووجه باستجابة فورية لتلافي جميع ملاحظات التشطيبات الداخلية والخارجية، وتكثيف أعمال النظافة، وتكثيف المرور الأمني بالكمبوند، لحين الانتهاء من إجراءات إسناد النظافة والأمن لشركة متخصصة، وكذا سرعة تركيب أجهزة محادثات تبادلية " الإنتركم " في بعض العمارات، مؤكداً استمرار المرور يومياً بجميع أنحاء المدينة، والعمل دائماً على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، إنه تم بيع 13 محلاً تجارياً بالحي الثالث عشر بمساحات مختلفة، وأنشطة متنوعة، في مزاد علني. مضيفا: جارٍ التجهيز لمزادات أخرى طبقاً لرغبة السكان، واحتياجات المدينة.

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