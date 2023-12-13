بالصور| من سلالم نقابة الصحفيين.. "غزة غزة رمز العزة.. بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل"

نظمت نقابة الصحفيين المصريين، وقفة احتجاجية منذ قليل أمام النقابة نددت فيها بالعداون الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بوقف العدوان الصهيوني والتصدي لمخطط التهجير.

وأطلق المشاركون هتافات من بينها:

غزة غزة رمز العزة.. بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل" و " فلسطين عربية".. و"يا مقاومة يا شعبية اوعي تسيبي البندقية"، سامع أم شهيد بتنادي مين هيجيب لي حق ولادي".. التحرير بالسلاح مش بمفاوضة مع السفاح".

تأتي الوقفة تحت شعارات (لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر).

شارك في الوقفة نقيب الصحفيين خالد البلشي والنقيب الأسبق يحيى قلاش وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وقيادات نقابية .

وتم حمل لافتات ضد الاحتلال حملت عبارات :" الحرية لفلسطين.. افتحوا معبر رفح. الشيطان الأكبر وصورة رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وصورة الرئيس الأمريكي بايدن عليهما دم.