القبض على 3 أشخاص لسرقتهم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بالعمرانية .

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغات من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم ، إكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.